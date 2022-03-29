8 сёл Тайыншинского района находятся под угрозой подтопления

Во всех случаях обошлось без серьёзных последствий. Только 1 человек травмирован от отравления угарным газом без возникновения пожара. Это произошло 27 марта в селе Казанке Айыртауского района. В результате неисправности дымоходной трубы пострадала 74-летняя женщина. Её госпитализировали в отделение реанимации районной больницы. Сейчас состояние пенсионерки стабильное. Спасатели в очередной раз предупреждают население о важности правильной эксплуатации печей. Особенно в период межсезонья.

Дмитрий Растихин, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— Еще раз бы хотелось обратиться, чтобы проверили трубы, своевременно проводили чистку дымоходов. Также посмотрели дымоходы на целостность. Чтобы не было ни трещин, ни щелей никаких. Если такие повреждения на печах имеются, то категорически их использовать нельзя. С начала 2022 года на территории области произошло 128 пожаров, в огне погибли 13 человек, получили травмы различной степени тяжести 4 человека и без возникновения пожара отравились угарным газом 9 человек, из них 1 ребенок.

Напоминают ЧС-ники и об опасности паводка. Под угрозой подтопления в Тайыншинском районе 8 населённых пунктов: Келлеровка, Красная Поляна, Черниговка и Кантемировское. Там проводят противопаводковые мероприятия.

Жанат Донанов, начальник отдела по ЧС Тайыншинского района:

— На данный момент проводятся работы по очистке внутрепоселковых труб для беспрепятственного прохождения талых вод. Также за прошедшие годы была проведена большая работа, инженерные мероприятия. Было построено более 10 км земляных обвалований, водопропускных труб для беспрепятственного прохождения талых вод.

Очистили уже более 200 труб. Помимо этого на внутрипоселковых и районных дорогах убирают снег и наледь.

Диана Салихова