Центру глаза «Айна көз» — 23 года

В центре глаза «Айна көз» стало доброй традицией каждый год отмечать день образования медицинского учреждения. Как и полагается в день рождения — звучит много добрых слов и поздравлений в адрес коллектива центра. В торжественном зале собрались врачи, сотрудники, руководство, благодаря труду которых центр стал знаком качества в офтальмологии. Пришли и пациенты. Все вместе вспоминают интересные моменты работы, с чего начинали, и как менялся центр за эти 23 года.

Олеся Леонтьева, директор центра глаза «Айна көз»:

— Начинали мы со второй городской больницы. У нас было арендованное здание, 1 этаж, 2 палаты. Совершенно скромно. Помощь у нас была от пациентов. Кто шторки принес, кто стульчики. Это тоже давало энтузиазм и прорываться вперед, потому что мы видели благодарных людей. И они были счастливы, что есть такой центр, который возвращает зрение. За последние три года у нас было полностью обновлено диагностическое, операционное оборудование. Это большой уровень.

Сейчас клиника имеет новейшее оборудование и расширяет спектр услуг. Лечат катаракту, различные нарушения зрения, возрастные изменения глаза. Готовит центр для жителей и много новшест. Самое главное из них — лазерная коррекция зрения. Уже закупили новую аппаратуру. Её представили гостям вечера.

Людмила Нелюбина обращается в эту клинику в течение 13 лет. Встречают уже как родную, шутит 76-летняя пациентка. Лечит она здесь много недугов. Возраст дает о себе знать. Но, благодаря терапии в клинике, зрение получается поддерживать.

Людмила Нелюбина, пациентка центра глаза «Айна көз»:

— Основная моя болезнь — диабетическая ретинопатия. Ну а там целый букет всяких болезней. Я 2-3 раза в год ложусь на лечение. Дело в том, что у меня сахарный диабет на сетчатку действует. И вот я лечение там прохожу и лазерная терапия, и уколы. Я многим советовала. Всегда отзываюсь очень тепло. Если я 13 лет не изменяю им, то естественно. Я приводила сюда и сестру свою, и ее мужа, приятельницу свою приводила.

Особенно тепло Людмила Алексеевна отзывается о враче Сергее Бородкине. Работает на благо пациентов он уже 14 лет.

Сергей Бородкин, микрохирург, окулист центра глаза «Айна көз»:

— Я в центре глаза «Айна көз» работаю с 2008 года. После окончания интернатуры сразу пришел работать сюда. Работаю микрохирургом и врачом-окулистом. На приеме также микрохирург, лазерный хирург. Большинство пациентов обращаются с катарактами, нарушением зрения, близорукостью и изменениями в связи с возрастом. Большинство это пациенты зрелого возраста. Где-то от 40-45 до 80-90 лет. Центр глаза «Айна көз» обслуживает не только жителей СКО, также много приезжает с юга Казахстана. И ближнего зарубежья: из России много пациентов обращаются.

На вечере каждого сотрудника отметили благодарственными письмами и памятными подарками. Подготовили для гостей и коллектива концертную программу.

Диана Салихова