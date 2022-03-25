Масочный режим отменили в Казахстане

Ношение масок в помещениях отменили в Казахстане. Такое решение межведомственная комиссия приняла с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации.

Обязательный характер антиковидной меры сохранился лишь в медорганизациях. Там индивидуальными средствами защиты против вируса должны пользоваться как сотрудники учреждений, так и пациенты. Но, в межведомственной комиссии всё же рекомендуют ношение масок в местах массового скопления людей, общественном транспорте и в организованных коллективах. Кроме этого, в образовательных организациях разрешили кабинетную систему. Изменения есть и в списке лиц, подлежащих вакцинации Pfizer.



«Решением МВК расширяется контингент лиц, подлежащих вакцинации Pfizer. Он дополняется следующими категориями:

· лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

· лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

· лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;

· все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.»

Жанель Бисенбаева