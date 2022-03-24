Семинар для представителей местных исполнительных органов провели специалисты Института экономических исследований

Семинар для местных исполнительных органов провели столичные специалисты. Представители Института экономических исследований рассказали госслужащим о программе ООН «Цели устойчивого развития».

Включает она 17 взаимосвязанных целей, среди которых ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство и другое. В связи с поправками эти цели будут учитываться при принятии новых законопроектов. На местах должны знать о программе детальнее. Для закрепления знаний специалисты проведут практикум.

Алтынгуль Утебаева, заместитель директора секретариата по ЦУР АО «Институт экономических исследований», г. Нур-Султан:

— Институт экономических исследований как национальный партнер и подведомственная организация МНЭ осуществляет выезды во все регионы страны с целью осведомления населения, так как основной принцип ЦУР — не оставить никого позади. С разъяснительной работой посрдеством деловой игры «Миссия 2030». В 2021-ом году были внедрены национальные индикаторы ЦУР.Также были внесены изменения в постановление правительства «О системе государственного планирования». И сейчас все стратегические документы в Казахстане должны разрабатываться с учетом ЦУР. Поэтому одна из наших задач — осведомление и донесение этой политики на локальном уровне».

Гюзель Закария