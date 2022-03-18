Жители Аккайынского района обсудили Послание Президента РК

В своём послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил переформатированию представительной ветви власти. В приоритете — частые встречи с населением и своевременное решение их проблем.

Едиль Жакенов, секретарь маслихата Аккайынского района:

— В Аккайынском районе такая практика уже введена. Если Президент ранее говорил о том, что фокус общественного мнения необходимо переносить с социальных чатов, то в течение года мы дважды провели общественные слушания по вопросу водоснабжения населённых пунктов нашего района. Серьёзные радикальные реформы непосредственно касаются и работы самих депутатов, начиная от императивного мандата и до его отзыва. Все эти реформы заставляют нас подходить к своей работе более ответственно.

Народ, в свою очередь, ждёт реализации данных реформ. Светлана Касимова верит в светлое будущее своих детей и внуков. В день «Х» она выделила время, чтобы узнать, как будет выглядеть «Новый Казахстан».

Светлана Касимова, председатель казахского этнокультурного объединения «Шаңырақ», Аккайынский район:

— Я отношусь положительно. Пусть всё будет так, чтобы было для людей. Конечно, мне от чистого сердца понравилось послание Касым-Жомарта Токаева. Понравилось, если все это внедрится жизнь.

Сегодня республика стоит на старте демократизации и модернизации. Добросовестный труд, прогрессивные знания и передовой опыт. Таким народ видит «Новый Казахстан».

Алишер Ашимов