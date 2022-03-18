Военный институт Национальной гвардии РК преобразован в Академию Национальной гвардии РК

Алибек Сералиев, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК:

— Первые выпускники этого училища уже заняли высокие позиции в нашей войсковой системе. Выпускники училища особенно продемонстрировали себя в сложных ситуациях. Яркий тому пример — январские события этого года. За период 25 летнего рубежа в стенах училища были подготовлены достойные офицеры, ныне занимающие должности как в руководстве частей, так и в руководстве региональных командований.

Историческое событие за 25 лет существования Военного института в Петропавловске. Сегодня он торжественно переходит на новый рубеж и носит новое название — Академия Национальной гвардии Республики Казахстан. Новый статус ему присвоили 2 февраля 2022 года. Но, из-за январских событий пришлось перенести торжественное открытие.

За годы своего существования учебное заведение выпустило около 4 тысяч молодых офицеров — отличников учебы, обладателей ценных наград, тех, кто с доблестью исполняет служебный долг в воинских формированиях. На открытии новой главы в истории заведения присутствуют ветераны войск и Военного института, действующие руководители. Из их уст звучат слова поздравлений и наставления молодому поколению. Те, кто служит сейчас на благо Родины, выходят из строя, чтобы получить награду из рук заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией РК и отдать честь.

К 25-летию учебного заведения и признанию ему нового статуса выпущены книги. Они — об истории внутренних войск, ветеранах и достижениях.

Алибек Сералиев, заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией РК :

— Именно здесь зреют полновесные офицеры. И за всю свою службу я никогда ни одного плохого слова не слышал о наших выпускниках, где бы они не служили. Только с гордостью, только с благодарностью руководители органов силовых структур выражают своё признание данному учебному заведению.

На базе Академии готовят офицеров по 7 специальностям. Есть и факультет повышения квалификации, где ежегодно проходят переподготовку офицеры и военнослужащие по контракту Нацгвардии и ОВД. Новый статус заведения несёт за собой новые возможности, говорит начальник Академии Бауржан Абжанов.

Бауржан Абжанов, начальник Академии Национальной гвардии РК:

— Это двухуровневая подготовка наших офицерских кадров для Национальной гвардии. До Академии мы осуществляли подготовку тактического звена, то есть бакалавриат, в течение 4 лет. Мы будем готовить уже новый уровень наших офицеров — это оперативно-тактического звена. Будем принимать офицеров, которые будут заниматься воспитательско-правовой работой не только в Нацгвардиях, но и в других войсковых формированиях и органах внутренних дел. Набор будем осуществлять впервые в этом году. Мы планируем в соответствии с требованиями МВД набрать 15 слушателей в магистратуру.

В республике такие Академии есть Алматы, Караганде, Костанае, теперь и в Петропавловске.

Анастасия Кузнецова