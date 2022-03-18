«Тепло сердец»: волонтёры угощают коммунальщиков чаем и баурсаками

18 марта — День добрых дел. Волонтёры города устроили ежегодную акцию «Тепло сердец».

15 активистов вышли на главную улицу Петропавловска. Своими добрыми делами они сегодня «греют» коммунальщиков. Раздают им чай и угощения. Искренние улыбки и добрые слова согревают так же как этот горячий чай, говорит волонтер Кристина Масленникова. Она считает, что важно уделять внимание работникам коммунальных служб. Ведь именно благодаря им улицы чисты, убраны от снега и льда.

Кристина Масленникова, волонтёр:

— Мы сегодня объединились вместе с волонтерами города и серебряными волонтерами. Решили раздать баурсаки работникам ЖКХ и налить горячего чая в благодарность за их работу. Люди встречают такую акцию очень тепло, очень рады, благодарны. Желают в ответ много доброго.

Гюзель Закария