Какие льготы предусмотрены для социальных предпринимателей?

Открыть дело во благо — основная идея социального бизнеса. В таких организациях, как правило, больше думают о полезности предоставляемых услуг. Финасовая сторона вопроса тоже, конечно, важна: нужно оплачивать труд работников, счета, налоги и прочее. Здесь на помощь предпринимателям приходит господдержка, которая освобождает от ряда выплат.

Маулен Ашимбаев, спикер Сената Парламента РК:

— Закон предусматривает снижение налога на добавленную стоимость на 70 процентов для новых предприятий обрабатывающей промышленности, освобождение от корпоративного подоходного налога дохода, реинвестированного в новые основные фонды обрабатывающей промышленности. Также для поддержки частного предпринимательства вводится специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения. Это упрощает отдельные процессы деятельности индивидуальных предпринимателей и их взаимодействие с налоговыми органами.

Испытать удачу и войти в реестр социальных предпринимателей намерен Салимхан Сабитов. Свой проект презентует перед комиссией. Руководит товариществом «Равная дорога» — автошколой для людей с ограниченными возможностями. Существует она 4 года. За это время водительские удостоверения получили 28 человек. Трое уже сидят за рулём собственных автомобилей. При одобрении проекта и получении льгот Салимхан планирует увеличить штат до 5 человек и создать дополнительные рабочие места для лиц с инвалидностью.

Салимхан Сабитов, руководитель ТОО «Автошкола «Равная дорога»:

— В дальнейшем я хочу, чтобы те люди, которые прошли у меня курс обучения, начали работать в таксопарке. Если удастся открыть это, то 80% обучившихся трудоустроятся.

Помимо этого проекта комиссия рассматривает еще 2 предложения. После решат, кто именно войдет в реестр социального предпринимательства.

Болат Данияров, заместитель председателя СКОФ партии «АMANAT»:

— По итогам заседания комиссии примем решения. Решение будет доведено в течение 5 рабочих дней в виде выписки из протокола. Я думаю, что наши «первые ласточки» будут первыми участниками данного проекта.

Принять участие в проекте на присуждение льгот могут только действующие социальные предприятия.

Гюзель Закария