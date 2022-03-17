Защита прав предпринимателей

Защита прав субъектов бизнеса — одна из приоритетных задач в совместной работе прокуроров и предпринимателей. В прошлом году они рассмотрели 15 проблемных вопросов.

Тимур Куртаев, старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры СКО:

— Кроме того, выявили 5 проблемных вопросов, которые носили систематический характер. Данные вопросы, которые не нашли логического решения, решены после вмешательства прокурорского надзора. Действует при прокуратуре мобильная группа по защите прав предпринимателей, которые оперативно реагируют на все поступившие сообщения, заявления, сигналы от субъектов бизнеса.

В 2021-м году принято 80 обращений о нарушении прав предпринимателей. При содействии прокуроров защитили права более 3,5 тысяч субъектов бизнеса. Привлекли к дисциплинарной ответственности 15 человек. С начала этого года помогли 20 бизнесменам.

Тимур Куртаев, старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры СКО:

— По протесту прокуратуры отменен запрет о приостановлении стройки субъектом бизнеса, что позволило возобновить работу. На телефон мобильной группы поступил сигнал о том, что проведена проверка госорганов и выписаны предписания о приостановлении проверки. Имеют место нарушения в деятельности фискальных органов, которые, минуя действующее законодательство, проводили и проводят незаконные проверки. Однако, органами прокуратуры данные проверки были признаны законными.

Работа в этом направлении продолжается, заверил Тимур Куртаев. Если вы столкнулись с проблемой по защите прав субъектов бизнеса, можете обратиться за помощью в мобильные группы по номеру 8-7152-36-03-83.

Алишер Ашимов