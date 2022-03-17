СКО в «зелёной зоне»: отменили некоторые карантинные ограничения

Случаи заражения covid-19 уменьшились почти в 3 раза, сообщают эпидемиологи. Если в январе количество регистрируемых больных в сутки было максимальным за весь период пандемии — больше 400, то сейчас поступает примерно 10 человек.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Учитывая стабилизацию эпидобстановки в стране, главный госсанврачом принят ряд постановлений и отменены определенные ограничения. В «жёлтой» или «зелёной» зоне «Ashyq» используется субъектами в добровольном порядке. Полностью «Ashyq» не отменен. Сняли ограничения допуска на работу в очном режиме объекты сферы услуг для работников, не получившых вакцину против covid.

Отменили и ношение масок на улицах. При этом в помещении соблюдение всех саннорм: маска, антисептик и «Ashyq» являются обязательными.

Нурлан Айманов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В отделении реанимации находятся 7 тяжелобольных. Занятость коек составляет 11%. Это говорит о чем. Несмотря на то, что мы находимся в «зеленой» зоне по заболеваемости, не стоит расслабляться. Основная принична — не все население вакцинировалось, и не все ревакцинировались. На сегодня из 62 пациентов, которые находятся у нас в инфекционном стационаре,кислородозависимые, тяжелые пациенты, дыхательная недостаточность, не могут дышать. Из 62 человек только 6,3% вакцинированы. То есть 93,7% вообще не вакцинированы.

На сегодня полный курс иммунизации прошли более 292 тысяч североказахстанцев. Это 82% от населения, подлежащего вакцинации.

Диана Салихова