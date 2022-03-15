Центр поддержки женского предпринимательства открылся в СКО

Центр развития женского предпринимательства — это площадка для нефисансовой поддержки женщин. Здесь начинающие и действующие бизнес-леди получат помощь в развитии своего дела.

Сауле Жантлесова — консультант центра развития женского предпринимательства СКО:

— Мы акцентируем внимание на консультационных услугах. К нам будут обращаться начинающие предприниматели и девушки, которые мечтают чем-то заняться, но сомневаются. Они будут заполнять анкету. Потом мы уже будем собирать спрос. И потом уже по анкетированию, по их данным предоставлять предложения.

Обратились в центр уже 5 предпринимательниц. Одна из них — Алия Башеева. В бизнесе она почти 20 лет. Был свой ресторан, но, приняла решение кардинально всё поменять. В 2017 году открыла свою швейную фабрику и столкнулась с некоторыми трудностями.

Алия Башеева, директор ТОО «Швейная фабрика школьной и детской одежды»:

— У нас очень мало профессиональных кадров. У нас есть обучающие курсы, допустим, трехмесячные. Но, за три месяца невозможно выпустить нормальную швею. И вот мы хотели бы попросить у государства поддержки в том плане, чтобы курсы были годичные.

Этот вопрос взяли на рассмотрение. Здесь будут максимально уделять внимание проблемам, машающим развитию бизнеса. Охватят максимально все сферы: сельское хозяйство, пищевое производство, бьюти-индустрию, образование и другие. В Казахстане на данный момент действуют 17 подобных центров.

Диана Салихова