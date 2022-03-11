Какой будет погода во второй и третьей декадах марта?

В регионе немного теплее станет в праздничные дни Наурыза. Средняя температура воздуха за месяц ожидается минус 5-7 градусов, что выше нормы на 1-2 градуса, сообщают синоптики.

21 марта термометр будет показывать от 4 до 9 градусов мороза, днём температура составит -1 +4. В конце месяца ожидается дальнейшее повышение температуры. Ночью до 1 градуса выше нуля, днём до +4 и 9.

На этой неделе держится морозная погода. В ближайшие дни будет так же. Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов ниже нуля, днем — 10-15. С 17 по 24 марта ожидается гололёд.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП«Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области, местами около нормы. Осадки в виде снега ожидаются в середине и в конце второй декады, дождь снег в середине третьей декады. Ветер 15-20 м-с ожидается часто в течение месяца. Метель прогнозируется в первой половине месяца. Туман возможен в середине и во второй половине месяца.

Анастасия Кузнецова