За год кредитование сельского хозяйства в Казахстане выросло на 106 млрд тенге

Кредитование сельского хозяйства продолжает расти. За год оно выросло более чем на 106 миллиардов тенге.

По данным Национального банка, на 1 февраля текущего года банки выдали займы на 332,5 миллиарда тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го, это больше почти на 107 миллиардов тенге или 47%. В разрезе регионов больше всего кредитов оформили в Алматы — на 138,6 миллиардов тенге. В СКО и Нур-Султане — на 19 и 18 миллиардов. Меньше всего займов выдали в Мангистауской – на 868 миллионов тенге и Атырауской областях – на 777 миллионов тенге.

Алишер Ашимов