В Общественном объединении «Кызылжар Аналары» организовали праздничное мероприятие для многодетных матерей

Toggle navigation
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
Submit
KZ
муниципальный телерадиоканал
северо-казахстанской области
×
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Ульяной Ашимовой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
прямой эфир
телеканал
прайс мтрк
выбрать язык
Русский
Қазақ тілі
.
прямой эфир
новости
Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Ульяной Ашимовой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
телеканал
прайс
В Общественном объединении «Кызылжар Аналары» организовали праздничное мероприятие для многодетных матерей
8 Марта
3:56 5 Марта 2022
Читайте также
Женщины в мужских профессиях
Удивительная история женщины, которая выбрала нелёгкую профессию
Женщин разных профессий поздравили с 8 марта
Международный женский день отметили в департаменте полиции СКО
Накануне 8 марта совет матерей поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов
Выставка-вернисаж, посвящённая 8 марта, проходит в Петропавловске
«Мисс Пампушка-2022». Конкурс красоты среди осуждённых провели в учреждении ЕС 164/6