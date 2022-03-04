Женщины в мужских профессиях

Фархана Сафаргалеева сразу после школы вместе с подругой решила поступать на крановщика. Романтика или внутренний зов — что потянуло хрупкую девушку управлять краном, строить дома и делать панели, она не знает. Но говорит, что профессия ей нравилась изначально.

Фархана Сафаргалеева, машинист крана ТОО «Единство»:

— Окончили ГПТУ, по направлению нас отправили сюда на ЖБИ. 15 лет здесь отработала , декрет, перестройка, потом ушла на другие работы строительные . Я уже как 5 лет вернулась на это ЖБИ, сердцем болела за свой кран, люблю, очень люблю этот кран, люблю работать на кране. Но, я даже не ожидала, что я перед пенсией, мне уже 59 лет, я вернусь сюда.

Сколько домов возвели в области с помощью умелых действий и многолетнего опыта крановщицы Фарханы Сафаргалеевой, просто не сосчитать. Помогают в работе такие качества, как спокойствие и внимательность. Её горящие глаза видят не только в профессии, но и дома. Муж, дочка и маленький внук — все соберутся за праздничным столом 8 марта. Родные Фарханы Сафаргалеевой поддерживают интерес и её успехи.

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Женщина — спокойная и бойкая, ранимая и воинственная, нежная и сильная. Женщины современности ломают стереотипы, показывая миру то, как они могут творить и вытворять. В «мужских» профессиях в том числе.

ТОО «Единство» выпускает железобетонные изделия. На предприятии трудятся 152 человека, из них 25 женщин. Главный инженер Андрей Некрасов говорит, что они умело показывают своё мастерство.

Андрей Некрасов, главный инженер ТОО «Единство»:

— На нашем предприятии работает большое количество женщин, которые являются прекрасными профессионалами и добросовестно выполняют свою работу. Она прошла, можно сказать, Крым и Рим здесь. Она является прекрасным профессионалом, она передает свои навыки молодым специалистам.

Ещё одна представительница прекрасного пола в ТОО «Единство» — Наталья Данилова. Она — машинист компрессорной установки. Работать в строительной отрасли — её мечта. И она сбылась. Всю свою жизнь мечтала работать в строительной отрасли. 16 она посвятила обеспечению беспрерывной работы предприятия.

Наталья Данилова, машинист компрессорной установки ТОО «Единство»:

— Я здесь работаю с 2006 года уже 16 год. Мне здесь работа нравится. Мы подаем цемент, чтобы наше производство не стояло, заливаем плиты, заливаем панели. Самое главное — здоровье, чтобы мир был во всем мире 03.54и доработать до своей пенсии — вот мое желание.

Накануне праздника 8 марта по традиции все мужчины предприятия накроют стол и вручат подарки женщинам, которые отдают свои силы такой нелегкой, но такой любимой для них работе.

Анастасия Кузнецова