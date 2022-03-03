Заседание Совета по этике состоялось в областном центре

3 профилактических вопроса и 3 дисциплинарных дела рассмотрели на заседании Совета по этике. С докладом о служебной дисциплине выступил аким Мамлютского района Владислав Лукин. Он озвучил меры по предупреждению коррупционных действий госслужащих. Затем перешли к анализу состояния учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки.

Назгуль Ракишева — и.о. начальника отдела управления комитета ГП РК по СКО:



— За 2021 год на учет в отношении местных исполнительных органов поставлено 12 лиц. За аналогичный период прошлого года. За совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу поставлено на учет 9 лиц. Из них уволено 1 лицо, 8 лиц предупреждены о неполном служебном соответствии.

Алишер Ашимов