Заседание Совета по этике состоялось в областном центре

Новости МТРК

22:58 3 Марта 2022

3 профилактических вопроса и 3 дисциплинарных дела рассмотрели на заседании Совета по этике. С докладом о служебной дисциплине выступил аким Мамлютского района Владислав Лукин. Он озвучил меры по предупреждению коррупционных действий госслужащих. Затем перешли к анализу состояния учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки.

Назгуль Ракишева — и.о. начальника отдела управления комитета ГП РК по СКО:

— За 2021 год на учет в отношении местных исполнительных органов поставлено 12 лиц. За аналогичный период прошлого года. За совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу поставлено на учет 9 лиц. Из них уволено 1 лицо, 8 лиц предупреждены о неполном служебном соответствии.

Алишер Ашимов

Читайте также

Программа «Итоги дня» 18.02.2022
СКО готовится к возможному паводку
16 февраля в Петропавловске откроется ярмарка белорусской обуви
Автогонки на внедорожниках прошли в Петропавловске
83% жителей района М.Жумабаева прошли вакцинацию
Ушёл из жизни директор многопрофильной детской областной больницы Олег Завьялов
В микрорайоне «Жас Оркен» работает новый стационарный модульный пост
Как празднуют 8 марта в женской колонии
73-летняя жительница г.Петропавловска покоряет Tik-Tok
По прогнозам МЧС РК в СКО есть риски возникновения паводка
Программа «Обзор недели» 12.02.2022