В СК стартовали командно-штабные учения «Коктем-2022»

Командно-штабные учения стартовали возле села Тепличного. Населённый пункт находится рядом с поймой реки Есиль, поэтому угроза подтопления домов и дачных участков здесь сохраняется каждый год.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— С сегодняшнего дня мы вступаем в активную фазу подготовки всей системы гражданской защиты СКО к весеннему периоду. С прошлого года учения мы ориентируем на практические мероприятия. Это для того, чтобы укрепить ранее созданные защитные обвалования. Максимально ориентировать службы гражданской защиты на вывоз снега из населённых пунктов, которые подвержены паводковому таянию снега и формированию стоков.

По прогнозам синоптиков, в начале весны ожидаются циклоны с высокой нормой осадков, хотя зима была умеренная. По этой линии ЧС-ники вместе с полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии ведут большую работу. Задействовали почти 500 человек личного состава и более 130-ти единиц специализированной техники. Об этом и в целом о готовности к паводкому периоду ЧС-ники рассказали заместителю акима области Сатжану Аблалиеву.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— У нас будет в Тепличном организовано дежурство, когда будем видеть, что вода из Есиля растеклась и зашла в пойму. Будем наблюдать, круглосуточно дежурить. И периодически через каждые 2 часа информация будет приходить в штаб с видеофиксацией обстановки. Утром и вечером будет доклад по уровню воды. Будем выставлять метки. В практике это годами отработано.

В регионе на контроль взяли 85 населённых пунктов. Большая часть из них — в Кызылжарском районе. Сейчас отрабатываются вопросы вывоза снега, очернения полей и аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач.

Алишер Ашимов