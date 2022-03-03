В Кызылжарском районе вакцину от коронавируса получили 18 тысяч человек

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Медики утверждают, самый эффективный способ борьбы с коронавирусом — вакцинация. Сегодня оба компонента антигена в районной поликлинике получили 10 человек. Ещё столько же ревакцинировались. Чтобы обезопасить себя и окружающих от вируса, я тоже решил получить бустерную дозу!

Особое внимание в Кызылжарской районной больнице — прививочной кампании. К 27-му участку прикреплены более 1600 человек. Из них 78% прошли полный курс иммунизации. Но, есть и те, кто категорически против неё, рассказывает врач общей практики Айгерим Смагулова. С такими гражданами здесь проводят профилактические беседы.

Айгерим Смагулова, врач общей практики Кызылжарской районной больницы:

— В основном, это дети пожилых людей, то есть они против вакцинации. Вообще пенсионеры хотят вакцинироваться, поэтому мы и делаем подворовые обходы. Работа идёт. На нас возложена большая ответственность. Мы стараемся делать всё максимально. Уделяем особое внимание тем, кто состоит на диспансерном учёте. Это такие пациенты, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет хроническую сердечную недостаточность. Такие пациенты относятся к группе риска. Они особенно нуждаются в вакцинации.

Всего в центральной районной больнице оба компонента антигена получили более 18-ти тысяч человек.

Алишер Ашимов