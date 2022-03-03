С какими проблемами сталкиваются историки Казахстана

Важное за неделю

22:59 3 Марта 2022

Чтобы не допускать ошибок прошлого, важно помнить и чтить историю своего государства, да и мира в целом. Она помогает воспитать настоящих патриотов страны. Но, в школах республики ей уделяют недостаточно внимания. Занятия проходят всего один час в неделю, отмечают педагоги. Подход нужно кардинально менять. Сегодня историки поделились своими новыми методиками обучения, предложили начать преподавать историю средневековья с 6 класса, и добавить как минимум один час к обучению.

За последние несколько лет интерес к истории у школьников и студентов снизился, отмечают преподаватели. Если раньше в научные экспедиции по северному региону и по всей стране выезжали сотни наших ребят, то сейчас их число значительно сократилось. Но ведь на практике можно получить гораздо больше знаний, чем сидя в лекционных аудиториях и гораздо лучше заинтересовать тех, кто связал свою жизнь с познанием прошлого.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, АРХЕОЛОГ:

— Человек, который взял в руки древность…в экспедиции. Ребятишки сами добывали…осталось это.

Такой подход к изучению истории поможет заинтересовать гораздо больше школьников и студентов, уверяет археолог. В рамках развития исторического направления в этом году министерство образования вместе с высшими учебными заведениями страны готовит академический многотомник по истории Казахстана, который поможет еще глубже познать прошлое.

АСХАТ АЙМАГАМБЕТОВ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК:

— Выделяются гранты дополнительные…получать дополнительное финансирование.

Такая поддержка значительно отразится на качестве научных исследований, отметил министр образования. Все предложения от педагогов он взял на контроль, и в ближайшее время их начнут рассматривать.

Анастасия Кузнецова

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