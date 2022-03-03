Накануне 8 марта совет матерей поздравил заместитель акима области Гани Ныгыметов

8 Марта

22:58 3 Марта 2022

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