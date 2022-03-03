Масленицу празднуют в областном историко-краеведческом музее

Смех, веселье, традиционные игры. В краеведческом музее празднуют Масленицу. Сотрудники в костюмах представляют старославянских персонажей. Встречает гостей Скоморох, известный в народе шутками, песнями и плясками.

Максим Сорочинский, сотрудник областного историко-краеведческого музея:

— Цель этого праздника — познакомить детей со славянскими традициями, обычаями, вовлечь детей в участие традиционных праздничных играх и познакомить учащихся с жанрами устного народного творчества.

В программе и популярные на Масленицу древнерусские игры. Надевай столбоход и попробуй добежать первым! Главное, чтобы стопа с него не соскользнула.

Ну и какая же Масленица без блинов?! Только вот перед тем, как полакомиться настоящим масленым блинчиком, нужно попробовать «испечь» его самим.

Программа не только веселая и вкусная, но ещё и познавательная. Ребятам рассказывают о традициях и праздновании масленичной недели, у которой каждый день имеет свое значение. Организовали мероприятие работники областного историко-краеведческого музея с ассоциацией русских, славянских и казачьих организаций.

Наталья Римская-Корсакова, председатель ОО «Русская община СКО»:

— Праздник очень веселый, шумный, игровой, с угощениями, с блинами. Он очень полюбился и взрослым, и детям и стал уже давно интернациональным праздником у нас в Казахстане.

Начались празднования Масленицы в музее с 28 февраля и продолжатся до 6 марта. Каждый день сюда приходят школьники. После игр и плясок все с нетерпением ждут главного обряда Масленицы — сжигания соломенного чучела.

Этот праздничный день Масленицы организован для детей-активистов этнокультурных объединений областной ассамблеи народа Казахстана, а также на праздник пригласили ребят из Архангельского центра временного пребывания детей.



— Хотел бы сказать спасибо, в первую очередь, за приглашение на Масленицу. Мне понравилось, было очень весело!

— Мне очень здесь понравилось, я обязательно на следующую Масленицу сюда приду.

— Сейчас великий праздник Масленица. В воскресенье будет последний день Масленицы. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы мечты сбывались.

Анастасия Кузнецова