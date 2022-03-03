Как празднуют 8 марта в женской колонии

По обе стороны сцены можно отдохнуть душой, вспомнить жизнь на свободе. Именно этого не хватает женщинам, находящимся за колючей проволокой. В исправительном учреждении ЕС-164/6 праздник, посвященный прекрасной половине человечества, ждут особенно. Сменяют серую робу на красивые яркие платья, выступают с творческими номерами перед зрителями. Просыпаются в такие предпраздничные дни таланты у многих.

«Найман-ана» — спектакль, который тронул сердца сидящий дам. Роман Чингиза Айтматова исполнили сами осуждённые. История о преданной матери, которая не смогла смериться с чудовищной участью своего сына. Жоламан попал в рабство, но перед этим подвергся невыносимым мукам. И лишь она единственная среди сотен матерей, которая не теряла надежд и до последнего искала своё дитя.

А это видео записали дети осуждённых. Пожалуй, самый трогательный момент за весь концерт. Поздравления, тёплые слова благодарности, и, конечно же, под конец грустно сказанная фраза «скучаю». Не описывает она всей боли в глазах сидящих здесь женщин. В такой момент они желают одного — произнести эти слова вживую, крепко обнять родного человека и никогда его больше не отпускать. Испытать весь спектр этих чувств удастся матери Георгия Николаева. Пока самый близкий человек смотрит на него через экран, сам он с нетерпением ждёт долгожданной встречи с мамой.

Георгий Николаев, сын осуждённой учреждения ЕС-164/6 :

— Я маму не видел где-то полгода. Очень соскучился по ней. Не всегда могу прийти. Вот сегодня такой день, что есть возможность прийти и поздравить свою маму с 8 марта лично.

Вдали от дома женщины мечтают не о цветах и сувенирах, а о встрече с самыми родными людьми. От такого подарка на весенний праздник сидящие здесь дамы не смогли удержать слёз. Не ожидала получить подобный сюрприз и сама Людмила Николаева.

Людмила Николаева, осуждённая учреждения ЕС-164/6 :

— Хочу одно сказать — «спасибо», что я увидела своего сына. Я не могу выразить слова благодарности, так как долго не видела свое го сына. Спасибо большое.

Такие концерты помогают осуждённым не забывать, что они в первую очередь — женщины, которых дома ждут любимые и родные родители, мужья и дети.

Жанель Бисенбаева