73-летняя жительница г.Петропавловска покоряет Tik-Tok

«Valentinka 393» — под таким никнейном зарегистрирована 73-летняя звезда Tik-Tok. Аккаунт называется «Бабушка Валя». Сейчас у неё почти 440 тысяч подписчиков и 4млн 700тысяч лайков.

Появилась в Tik-Tok бабушка Валя год назад, чтобы развеять скуку. В 2020 году она вышла на пенсию. Дети, внуки взрослые, живут в России. Звонила им каждый день, расспрашивала о том о сём. На виртуальную площадку перешла по совету дочери Елены.

Валентина Золотарёва, жительница г.Петропавловска:

— Потом, когда общаемся в очередной раз, Леночка говорит: «Мама, займись соцсетями». А мне одноклассники уже надоели. Эти открыточки отправишь, поздравления. У меня уже и одноклассников нет, как некоторые говорят. Она говорит мне: «Займись, давай. Вот есть такой Tik-Tok. Зарегистрируйся там, видео снимай».

Так бабушка Валя и открыла для себя популярную сейчас социальную сеть. Сначала просто смотрела ролики, а потом решила попробовать сама. В своем первом видео пенсионерка появилась со своей дочерью.

Валентина Золотарёва, жительница г.Петропавловска:

— Купила очки для корректировки зрения и для телевизора, чтобы не болели глаза. И дочке значит звоню: «Леночка!». Она мне: «Мама, ты почему в очках?». Такое вот видео. Ну и вот так у меня пошло. Я видео снимаю. Потом смотрю: просматривают, что-то пишут. Думаю, ну ладно, дальше буду снимать. Природу давай снимать, потом мы с пенсионерами поедем в Гринпарк, там наснимаем, потом на тренажеры, там начинаем снимать. И все в Тик-Ток.

Теперь самые популярные ролики на аккаунте «Valentinki» — о рецептах косметических масок. Например, как избавиться от морщин или сделать домашнюю натуральную краску для волос. Всеми средствами бабушка Валя сначала пользуется сама, а потом уже делится с подписчиками.

Времени скучать у Валентины Сергеевны теперь нет. Каждый день она снимает по 2-3 ролика, чтобы не терять охват, говорит пенсионерка. Признается, даже узнают на улице, подходят, просят сфотографироваться. Сейчас ее цель — собрать 1 миллион подписчиков.

Диана Салихова