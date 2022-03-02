Аэрацию проводят на 100 водоёмах СКО

Озеро Лебяжье — излюбленное место для рыбаков. Здесь можно поймать карпа, щуку, леща. Чтобы не допустить замора рыбы в водоёмах зимой, когда толщина льда увеличивается, необходимо обогащать воду кислородом.

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— С помощью вот такого бура делается глубокая лунка. Кстати, толщина льда в этом году примерно метр. После того, как вода выходит на поверхность, в отверстие устанавливается камышовый сноп.

На Лебяжьем аэрацию проводят с начала февраля. Занимается этим частный пользователь озера: бурит лунки, устанавливает камыш, через который проходит углекислый газ. Для обогащения воды кислородом используют также ветровики и специальные мотопомпы.

Николай Константинов, егерь КХ «Чепурной», Кызылжарский район

— Помпа работает, качает воду, вода идет по льду, обогащается кислородом и уходит в лунки. И вот эта обогащенная кислородом вода попадает в озеро. А ветровик, он вентилятором берет снизу необогащенную кислородом воду, поднимает её вверх, обогащается кислородом она, потом уже опускается с кислородом.

Уберегают рыбу от замора ежегодно. На сегодня в области проводят аэрацию более ста водоёмов. Сделано более 30 тысяч лунок.

Ильдар Какимов, руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

— Инспекцией постоянно проводятся противозаморные мероприятия на рыбохозяйственных водоёмах СКО. Сегодня более 100 водоёмов проводят аэрацию. На более 50 проводят аэрацию субъекты рыбного хозяйства. В остальных — местные исполнительные органы.

Проводить аэрацию на водоёмах будут до таяния снега.

Анастасия Кузнецова