«Мисс Пампушка-2022». Конкурс красоты среди осуждённых провели в учреждении ЕС 164/6

За главный титул «Мисс Пампушка» борются 7 осужденных. Алия Дауренбекова к этому конкурсу подошла креативно. Подготовила интересные и яркие номера, над которыми долго работала.

Алия Дауренбекова, осуждённая учреждения ЕС-164/6:

— Сегодня мы и наши ведущие сдвигаем рамки во всём: в актерском мастерстве, естественно, в наших параметрах. Такие мероприятия в нашем учреждении проводятся ежегодно. В прошлом году было «Супер келин», дефиле, «Мисс красоты», но, в этом году мы решили разнообразить нашу программу. Готовились мы примерно 2 месяца. Шили костюмы, репетировали, подбирали под себя репертуары. Так как, мы живем по режиму, выкраиваем время, чтобы отрепетировать в течение получаса.

Сегодня Алия примерит на себе два образа: «известной» блогерши и невестки, рассказывающей о национальных обрядах. Надеется, что удача будет на её стороне. Своего выступления ждёт и Олеся Смольникова. Месяц подготовки, уверенность в себе, надеется конкурсантка, приведут к победе. В номинации «дефиле» ей не было равных.

Олеся Смольникова, осуждённая учреждения ЕС-164/6:

— Всё это время, что я здесь, конкурсов очень много. Администрация не даёт забывать, что мы — женщины. Мы надеваем платья, красимся, выступаем. С нами работают, нас поддерживают. Девочки все яркие, интересные, красивые. Я думаю, что сегодняшний конкурс пройдет на «ура».

В программе несколько этапов: приветствие, дефиле, вопрос с подвохом, домашнее задание и конкурс-сюрприз. За каждый оценивают максимально по 5 баллов. В перерывах для зрителей подготовили еще и концертную программу.

Конкурс красоты в учреждении ЕС 164/6 проводится ежегодно накануне Международного женского дня. В этом году здесь решили отойти от привычных 90х60х90 и определить самую яркую девушку нестандартных параметров. Конкурс назвали «Мисс Пампушка».

Оксана Вышар, начальник отдела воспитательной и социально-психологической работы среди осуждённых учреждения ЕС-164/6 ДУИС по СКО:

— На всех мероприятиях мы упор ставим на то, чтобы увидеть истинные чувства осужденных. Если мы готовимся к 8 марта, то мы ходим показать, что женщина должна быть красивой, уметь ухаживать за собой. Она должна показать свою женственность. Кроме этого конкурса будут мероприятия, связанные с материнскими чувствами, детьми, куда будем приглашать детей самих осужденных.

Победительницей конкурса и «Мисс Пампушка -2022» стала Олеся Смольникова.

Алишер Ашимов