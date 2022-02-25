В марте в г. Мамлютке для очередников сдадут 30-квартирный дом

Через месяц ключи от новеньких квартир получат 30 мамлютчан. Этот дом возводят с прошлого лета, и он уже почти готов. 95% работ строители выполнили. Трудится на объекте бригада ТОО «International Construction group».

Ербол Богенбаев, заместитель директора ТОО «International Construction group»:



— На эти цели потратили — 375,5 млн тенге. 14 однокомнатных, 10 двукомнатных и 6 трехкомнатных. В основном здесь будут жить люди из социально уязвимых слоев населения: инвалиды, ветераны труда.

В Мамлютке таких в очереди на новые квадратные метры — 226 человек. Создают в двухэтажке все условия доля комфортного проживания: будет и центральное отопление, и вода, и электричество.

Обустроили и прилегающую территорию. Детская игровая и спортивная площадки, асфальт и парковка. Остались только мелкие работы.

Диана Салихова