Госслужащие встретились с молодёжью и представителями этнокультурных объединений

О привлечении молодёжи и представителей этноцентров на государственную службу говорили на встрече за круглым столом в областном Доме дружбы. Для молодёжи — это новые перспективы, для государства — движущая сила прогресса. В области на госслужбе находятся почти 4 тысячи человек, среди которых представители 22 этносов. 566 человек — в возрасте до 29 лет. В регионе открыто более 300 вакансий. Они размещены на сайте Агентства по делам госслужбы и на странице Инстаграм. Собравшимся рассказали о перспективах и требованиях поступления на государственную должность.

Еркын Жакслыков, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:



— У нас организуется трёхэтапная модель государственной службы. То есть, это сдача тестирования на знание госязыка, оценка личных качеств и конкурсный отбор в виде собеседования. Проводится госорганом, который объявил вакантную должность. Специалист проходит спецпроверку, на этот период он назначается исполняющим обязанности главного специалиста. После того, как спецпроверка проходит, он проходит испытательный срок в течение 3 месяцев с правом продления. По завершению его он назначается на должность.

Марем Мациева



— Идти работать на госслужбу — это очень полезно и есть много приятных бонусов. Это, естественно, карьерный рост, что сейчас очень актуально, это приобретение жилья для госслужащих, сейчас есть очень много программ. Я хочу рассмотреть, какие вакансии есть, куда можно пойти и там уже можно подобрать варианты для себя или порекомендовать своим близким людям.

Анастасия Кузнецова