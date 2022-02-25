Ещё 400 пар разных моделей пополнили ярмарку белорусской и российской обуви

Жанель Бисенбаева, корреспондент:



— Обычно мы покупаем обувь, руководствуясь только её внешним видом. Удобство и комфорт, как правило, уходят на второй план. Однако, от того, что мы носим на ногах зависит наше здоровье. Поэтому к выбору новенькой пары лучше подходить со всей серьёзностью.

От мозолей до заболевания вен, суставов, мышц и даже позвоночника. Неправильно подобранная пара может чревато сказаться на здоровье. На ярмарке белорусской и российской обуви об этом задумываться не стоит. Весь ассортимент подходит под описания «натуральная, практичная, и, конечно же, удобная».

Идеальный выбор для тех, кому подобрать обувь подобно целому испытанию. С такой проблемой каждый сезон сталкивается Тамара Тагирова. В силу возраста у горожанки часто опухают ноги. Неудобства приносит и высокий подъём стопы. Обойдя петропавловские рынки, 68-летняя женщина остановилась на белорусской обуви. Покупкой горожанка довольна.

Тамара Тагирова, жительница г. Петропавловска:



— Узнала, приехала сюда и себе взяла на весну обувь. Очень хороший ассортимент. Мне понравилось.

Ортопедические модели рекомендуют и врачи. Обувь с такой стелькой помогают снизить нагрузку на мышцы и суставы ног. Действует она и на профилактику различных заболеваний нижних конечностей.



Амангельды Мухамеджанов, ортопед-травматолог:



— Правильная обувь, она по ГОСТУ при Советском союзе была следующая. Это жёсткий задник, метофизарный валик. Он устраняет поперечное плоскостопие.



Рекомендуют врачи покупать обувь исключительно из натуральной кожи. Она поможет ногам «дышать» и не будет препятствовать естественному теплообмену. На прилавке ярмарки только такие и представлены. Около тысячи моделей на разный вкус и цвет. Широкий здесь и размерный ряд. Ассортимент мужской и женской обуви, кстати, обновили. Его пополнили еще 400 пар. Напомним, точка белорусской и российской обуви находится по адресу Шокана Уалиханова, 15А. Будут они здесь до конца этой недели.

Жанель Бисенбаева