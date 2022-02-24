Экскурсию для детей провели в Центре кинологической службы ДП СКО

На балансе областной полиции содержится 49 служебно-розыскных собак. Из них 5 занимаются поиском наркотиков. Ребята узнали об участии четвероногих в раскрытии преступлений, о приемах дрессировки и закрепления навыков.



Зарина Попова, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В Казахстане 2022 год объявлен Годом детей. И сегодня управлением по противодействию наркопреступности проводится очередное мероприятие по профилактике правонарушений среди наркомании среди подростков. Выбран необычный формат его проведения. Дети получили возможность лично поучаствовать в тренировочном процессе. Также данные мероприятия проводятся с целью профориентационной работы, возможностью поближе познакомится с работой полиции. И увидеть, как и для чего готовят служебных собак.

У школьников появилось много вопросов. Всем было интересно узнать, как животным удается «взять след». Кинологи рассказали о тонкостях обучения и продемонстрировали наглядный пример: ребята сами спрятали имитатор запаха наркотика, и лабрадор по кличке Белла сразу же нашла “закладку”. Затем на глазах у ребят бельгийская овчарка Кокжал «обезвредила» условного преступника, в роли которого выступил кинолог в спецодежде.



От «четвероногих полицейских» нельзя ни скрыться, ни что-либо утаить — такой вывод сделали девчонки и мальчишки. Стражи порядка называют такие мероприятия одним из способов привить молодому поколению «антинаркотический иммунитет». И, может быть, кто-то из них, став взрослым, решит посвятить свою жизнь борьбе с преступностью.

Алишер Ашимов