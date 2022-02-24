Почти 60 тысяч госуслуг оказали в ветстанциях в 2021-м году

Власть

22:12 24 Февраля 2022

Специалисты ветеринарных станций подвели итоги работы за прошлый год. В 2021-ом там оказали более 58-ми тысяч государственных услуг. А именно 41 тысяча услуг по выдаче ветеринарных справок, и 17 тысяч услуг по выдаче ветеринарного паспорта. Оказываются они оффлайн. Для того, чтобы подать заявление, нужно обратиться через канцелярию услугодателя в бумажной форме. Кроме документа, удостоверяющего личность, ничего не требуется. Ветеринарный паспорт выдают в самих станциях. Эти госуслуги предоставляются бесплатно. Еще одну можно получить онлайн, через портал электронного правительства.

Ернат Болатов, главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:

В сфере ветеринарии оказывается 3 вида госуслуг. Одна из них полностью автоматизирована. Это выдача лицензий на занятие ветеринарной деятельностью. Чаще всего обращаются за выдачей ветеринарных справок. За 2021 год оказано более 20 тыс госуслуг.

Алишер Ашимов

Читайте также

Порядка 700 североказахстанцев трудоустроили по линии «Жасыл ел»
В Казахстане официально ввели мораторий на повышение зарплат депутатам и акимам
Несколько видов налогов планируют передать в местные бюджеты
30 млн тенге сэкономили в департаменте государственного имущества и приватизации в 2021-м году
Заснувшего пьяным на остановке чиновника освободили от должности в СКО
Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что не будет Президентом больше двух сроков
Пакет новых реформ Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучит в марте
Акция «Требуй чек!» от департамента госдоходов СКО
Северо-Казахстанские депутаты комментируют нововведения принятые на XXI съезде правящей партии