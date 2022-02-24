Почти 60 тысяч госуслуг оказали в ветстанциях в 2021-м году

Специалисты ветеринарных станций подвели итоги работы за прошлый год. В 2021-ом там оказали более 58-ми тысяч государственных услуг. А именно 41 тысяча услуг по выдаче ветеринарных справок, и 17 тысяч услуг по выдаче ветеринарного паспорта. Оказываются они оффлайн. Для того, чтобы подать заявление, нужно обратиться через канцелярию услугодателя в бумажной форме. Кроме документа, удостоверяющего личность, ничего не требуется. Ветеринарный паспорт выдают в самих станциях. Эти госуслуги предоставляются бесплатно. Еще одну можно получить онлайн, через портал электронного правительства.

Ернат Болатов, главный специалист управления государственных услуг департамента Агентства по делам госслужбы по СКО:



— В сфере ветеринарии оказывается 3 вида госуслуг. Одна из них полностью автоматизирована. Это выдача лицензий на занятие ветеринарной деятельностью. Чаще всего обращаются за выдачей ветеринарных справок. За 2021 год оказано более 20 тыс госуслуг.

Алишер Ашимов