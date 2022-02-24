Петропавловские перевозчики попросили помощи мажилисмена

Сегодня в областном центре каждый день на линию выходят порядка 200 автобусов. Половина из них — новые . Петропавловский парк общественного транспорта обновился прошлой осенью. Горожанам такие перемены были нужны, перевозчикам тоже. Правда, они сами к покупке новых автобусов финансово до конца не были готовы, рассказала Галина Семёнова.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

-Сейчас на данный момент ситуация довольно — таки сложная, действительно финансовых средств недостаточно, тех, которые выделены, имеются задолжности перед предприятиями-перевозчиками. Например, если взять 2021 год, выделено было из местного бюджета 450 млг тг, этих средств, будем говорить, оказалось недостаточно именно для субсидирования стоимости проезда, так как существенная часть денежных средств ушла на погашение лизинговых платежей. Я могу конкретно сказать, из 450 млн тг — 34 млн тг пошло на субсидирование стоимости проезда.

То есть на постоянные расходы перевозчиков. Они с 2017 года сильно выросли, в отличие от стоимости проезда, отмечает председатель ассоциации областного автотранспортного союза. Добавим к этому долгосрочную аренду за новенькие «Ютонги» средней стоимостью 40 млн за один автобус и получим долги, которыми, по словам Галины Семёновой, «обросли» городские перевозчики. Она уверена, что без денег, выделенных из республиканского бюджета, их проблемы не решатся.

Дмитрий Колода, депутат Мажилиса Парламента РК:

-Бюджет уже сформирован, он будет пересматриваться, уточняться, если правильно выразиться. Единственный вопрос интересует, почему эта инициатива исходит от вас, если у нас местный бюджет это не вытаскивает, областной бюджет это не осиливает, почему они с этим вопросом не выходят, почему ждут, когда поставщики услуг начинают эти вопросы поднимать.

Жанболат Батырбеков, заместитель акима г.Петропавловска:

— Сейчас подготовлена бюджетная заявка, мы напрямую в республику заявиться не можем, к председателю областной бюджетной комиссии. Сейчас расчёты совместно проводим, будем заявляться. В свою очередь областной акимат будет заявляться. В начале года из республиканского бюджета определённая сумма уже была выделена на субсидирование.

А именно 575 млн тг. Перевозчики закрыли ими январские долги, ноябрьские и декабрьские пока не погашены, по ним «капает пеня». По информации Галины Семёновой, чтобы выбраться из «долговой ямы» и спокойно работать в 2022 году, троим перевозчикам, которые участвовали в проекте обновления городского автобусного парка, нужны около 3,5 млрд тг. Это не окончательная сумма.

Дарья Пышмынцева