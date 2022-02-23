Около 130 нарушений ПДД выявили полицейские области за два дня

Контролируют соблюдение правил ПДД, мониторят техническое состояние пассажирского транспорта. Такого вида рейд полицейские проводят с начала недели. В фокусе внимания не только автобусы, но и службы такси.

Азамат Жамуков — старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— При рейдовых мероприятиях выявляются нарушения техсостояния транспортного средства, управление с непристегнутым ремнем безопасности, пользование мобильным телефоном за рулём. К сожалению, водители позволяют себе при управлении автобусом разговаривать по телефону, не пристегиваться, просматривать фильмы.



За два дня стражи порядка выявили почти 130 нарушений ПДД. Среди них — 35 фактов пользования за рулём телефоном. Водители пренебрегали и правилами маневрирования. Еще 9 автолюбителей садились за руль не прошедшего техосмотр транспорта. Задержали полицейские во время рейда и нетрезвого «лихача».

Азамат Жамуков — старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— За январь текущего года на территории нашей области зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 20 ранены. С участием пассажирского транспорта серьезных автоаварий с начала года на территории нашей области не зарегистрировано.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» продлится до 2 марта. Главная цель акции — не количество выявленных нарушений, а качественная организационная работа по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров автобусов, такси, а также других участников дорожного движения.

Жанель Бисенбаева