Наполовину снизится ставка на утильсбор в Казахстане

Авто и дороги

23:26 23 Февраля 2022

В стране определили ставку по утильсбору. Озвучил её первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр. По его словам, новые ставки платы за утилизацию автомобилей в стране снизят на 50%. Решение действует на все виды транспорта: от сельхозтехники до иномарок. При этом Роман Скляр подчеркнул, в процессе будут смотреть, есть ли необходимость в дальнейшем снижении либо увеличении ставок. Раньше плата за утильсбор на легковой автомобиль доходила до 3,5 миллионов тенге, с учётом нововведений её сумма станет — 1 миллион 700 тысяч тенге. Напомним, пересмотреть правила утильсбора ранее поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Алишер Ашимов

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