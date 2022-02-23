100 лет исполняется со дня рождения ветерана ВОВ, писателя и поэта Каирбека Сыздыкова

В Петропавловске сегодня проживают 14 ветеранов Великой Отчественной войны. В городском Совете ветеранов поддерживают с ними связь и хранят вечную память о тех, кто уже ушел из жизни. Сегодня вспоминают ветерана Великой Отечественной войны Каирбека Сыздыкова. Родился он в 1922 году в селе Айтуар Жамбылского района. Несмотря на тяжелое время, отличался большим рвением к знаниям. 7-летнюю школу он окончил с правом поступления в вуз без конкурса и преподавания в учебных заведениях. В 1940 году его призвали в армию. Через год отличившегося бойца отправили в пехотное училище.

Жангельды Тажин, председатель городского Совета ветеранов:



— Когда началась война, он уже был назначен командиром взвода пулеметчиков с танкового пулемета. Станковый пулемет «Максим» и другие крупнокалиберные пулеметы — это было самым грозным оружием советской пехоты и не каждому это доверялось, тем более командирам взвода.

В 1942 году 20-летний Каирбек Сыздыков со своим взводом отправился на Волковский фронт. На самом опасном участке его взвод остановил наступление врага. За это Каирбека Сыздыкова наградили орденом Красной Звезды.

Жангельды Тажин, председатель городского Совета ветеранов



— Я был директором классической гимназии и пригласил его на встречу с детьми. Дети, когда спрашивали у него, какой вы подвиг совершили, он виновато опустил свою голову и сказал: «Мы же там были не одни». Знаете, вот такой был скромный человек.



С раннего детства Каирбек Сыздыков отличался талантом в письме. Направление в творчестве ему дал Сабит Муканов, который когда-то посетил родную школу Сыздыкова. Боевые товарищи, именитые земляки, фронтовые истории — все это до сих пор живо на страницах газет. Но больше всех отличается песня «Ансарым сен», которая зародилась в сыром окопе, а впоследствии стала гимном любви.

Жангельды Тажин, председатель городского Совета ветеранов:



— Перед войной, в 1940 году, он встретил девушку, влюбился в 15-летнюю Мукарам. Она ответила ему взаимностью и ждала его с фронта. Хотя каждый день приходили похоронки, но она надеялась. И это сбылось, в 1944 году он приехал на два дня в краткосрочный отпуск и они поженились.

60 лет они прожили рука об руку. Вырастили двоих сыновей, трех дочерей. Внучка Каирбека Сыздыкова хранит теплые воспоминания о своем дедушке.

Мадина Сыздыкова, внучка ветерана Великой Отечественной войны Каирбека Сыздыкова:



— 23 февраля моему аташке исполнилось бы 100 лет. Аташка с аникой прожили долгую и счастливую жизнь. Они поженились в 1944 году, вот такие молодые они были. Знаете, я помню, как мы на 9 мая ходили на парад и там давали фронтовую кашу, и он с ветеранами рассказывал о войне

Сыздыкова Каирбека Сыздыковича не стало 20 июня 2008 года. Сегодня ему исполнилось бы 100 лет.

Анастасия Кузнецова