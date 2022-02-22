Вечер в честь 90-летия заслуженного деятеля РК К.Салыкова

На стихи знаменитого земляка нередко накладывают музыку. Так смысл слов, заложенный автором, обретает новые краски, проникает сквозь мелодию в самое сердце.

Литературный калейдоскоп вобрал в себя самые известные произведения Какимбека Салыкова. Сборник «Жезкиік», «Парасат сыры», «Дала-дастан» и многие другие труды, которые стали казахстанской классикой. Его книги переводились на различные языки. Свое творчество автор черпал в героических и трудовых подвигах советских людей.

Алтынай Сыздыкова, методист центральной городской библиотеки им.И.Шухова:



— Наша основная цель — продолжить знакомство с творчеством акына, привить подрастающему поколению патриотического духа и нравственных качеств. Именно через стихи поэта мы стараемся привить любовь к народу, к языку, к Родине. Имя нашего земляка известно всем. С раннего возраста он рос со страстью к поэзии, к мелодии. Сегодня мы говорим о казахстанкской культуре, которая должна стать неотъемлимой частью глобального культурного наследия. Поэтому мы гордимся, что он является нашим земляком.

Любовь к родной стране и земле, природе, близким. Это лишь одна из тем, которые в своих произведениях передавал Какимбек Салыков. В этом году заслуженному деятелю Казахстана исполнилось бы 90 лет. Почтить его память собрались местные поэты, писатели, педагоги, ученики.



Марал Оспанова, поэт, член Союза журналистов РК:



— Я люблю эту песню «встреча и прощание». Все творения акына очень чувтсвенные, отдаются трепетом в сердце. Он был очень талантливым человеком.



Все свое свободное время акын посвящал творчеству. Писал о том, что было на душе. Когда скучал о Родине, писал о красотах ее природы, людях. Всё это отражал на бумаге. С многими работами Какимбека Салыкова можно ознакомиться в библиотеках города.

Диана Салихова