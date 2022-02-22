Столичный профессор проводит мастер-класс для преподавателей СКО

Тайны казахстанской истории становятся явными с каждым годом. Новоявленные факты требуют закрепления. Жаксылык Сабитов рассказывает, большинство учебников истории в стране напечатаны по советскому образцу и адаптированы под этот же период. Об этом ранее говорил и Президент страны .

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан



— Пришла пора написать отечественную историю, учитывая новые научные подходы. Этот фундаментальный труд должен лечь в основу всех учебников. Это вопрос стратегической важности. Поэтому необходимо незамедлительно приступить к подготовке нового академического издания по истории Казахстана. От этого зависит возрождение нашего исторического сознания. К данной работе нужно привлечь авторитетных историков.

Предложил глава государства и перевести труды на основные языки мира, чтобы многовековая история нашей страны была понята и за рубежом. А пока казахстанские ученые собирают новые, более точные факты.

Жаксылык Сабитов, доктор Phd, эксперт по популяционной генетике народов Евразии:



— Каждый месяц мы видим новые открытия и, к сожалению, о них общая публика не знает. Мы будем популяризировать их. Они будут входить в новый канон истории Казахстана, и со временем мы получим более адекватное, более современное понимание истории, которая будет преподаваться в школах». Недавно мой коллега открыл первое управление казахских ханов — Жанибека и Керея.1447 год. Они жили на реке Иле, г.Иле-балык.. То есть это полностью опровергает всю советскую парадигму о начале Казахского ханства».

И таких открытий за 20 лет было много. Выявлены 5 новых ханов в Сыгнаке, находят артефакты, монеты и многое другое. Для Северного Казахстана, подчеркивает профессор, гениальная раскопка — мавзолей «Кызыл-Оба». По его мнению, именно он подтверждает принадлежность земель к тюркской Золотой Орде. Слушают мастер-класс как преподаватели школ, так и вуза. Молодой учитель Рахымжан Берикулы вдохновился этой встречей.

Рахымжан Берикулы, учитель истории СШ №25 г.Петропавловска:



— Как молодой историк, я хочу внести и свой вклад в развитие истории Казахстана. Достаточно долгое время меня интересует период ВОВ и после. Не раз я замечал искажение фактов. Я хочу исправить эти ошибки, изучая и подтверждая их ложность доказательствами. Хочу, чтобы история нашей страны была понятна и структурирована.

Ученый резюмировал, к 2025-му году материальной базы, изученной казахстанскими историками, будет достаточно для написания новых учебников. Они и станут отправной точкой для других открытий.

Гюзель Закария