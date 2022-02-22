Почти тысячу бумажных голубей изготовили школьники Петропавловска для благотворительной акции

Анастасия Кузнецова, корреспондент:



— Около тысячи белых бумажных голубей изготовили своими руками школьники Петропавловска. Сегодня белый голубь — не просто символ мира и благополучия, а шанс на здоровое будущее 15-летнего Баяхмет Максата.

Весной 2020 года молодого человека начали мучить боли в спине. В областной больнице поставили диагноз «сколиоз». Почти год находился на лечении, но состояние ухудшалось изо дня в день.



Бәткен Қуандықова, бабушка Максата Баяхмета:



— Направление в столицу нам не дали в больнице, поехали сами. Он совсем ходить не может, состояние ухудшается. Столичные врачи поставили диагноз «опухоль спинного мозга». В прошлом году сделали операции в августе и декабре, 4 курса химии прошли.

Теперь необходимы средства на лечение Максата в Турции. Благотворительная акция «Жақсылық жаса!» проходит под эгидой областной ассамблеи народа Казахстана, символом которой является белый голубь. Бумажные фигурки птиц, изготовленные учащимися всех школ города, разлетаются в руки гостей.

Акмарал Нургалиева, член правления по воспитательной и социальной работе и взаимодействию с работодателями Kozybayev University:



— Родителям я желаю терпения, я очень хорошо понимаю их боль, страдания. У меня тоже двое сыновей, старшего зовут Максат. Надеюсь, что в области поддержат эту акцию, что будет собрано достаточное количество средств. Козыбаев университет также подключится к этой акции. 1 марта мы планируем благотворительную акцию у нас в университете.

Болат Базарбаев, сотрудник КГУ «Когамдык Келесим»:



— Очень благодарны тем, кто смог найти время, найти средства для того, чтобы помочь. Сотрудники ассамблеи, этнокультурные объединения, с антикорра пришли, совета ветеранов…всех не перечислишь. Когда мы все вместе собираемся, когда мы едины, у нас есть одна цель, мы можем сделать многое.

Сейчас уже собрали 24 тысячи американских долларов. Еще требуется почти 36 тысяч. До 1 марта продажа голубей будет проходить на базе Дома дружбы. 1 марта, в День благодарности, подведут итоги акции во Дворце молодежи. Туда приглашаются все желающие принести частичку добра, активно ведется набор спонсоров для ярмарки.

Анастасия Кузнецова