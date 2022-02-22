ДТП на пересечении улиц Жамбыла Жабаева и Пионерской

Ночью 22-го февраля на пересечении улиц Жамбыла Жабаева и Пионерской произошло ДТП с участием трёх автомашин. 55-летний водитель «ВАЗа 211540» наехал на иномарки «Lexus» и «Honda», припаркованные вдоль обочины. При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неизвестно. Сейчас по этому делу полицейские собирают материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, транспортное средство водворено на спецстоянку. Пострадал водитель «ВАЗа». Его госпитализировали в 3-ю городскую больницу.

Алишер Ашимов