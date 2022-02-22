Более 4 тысяч человек поместили в спецучреждения СКО за 2021 год

В прошлом году в областные спецучреждения поместили более 4 тысяч человек. Условия содержания задержанных находятся на постоянном контроле . Свои рекомендации и замечания выразили участники национального превентивного механизма на семинар-совещании в департаменте полиции.

При посещении изоляторов временного содержания и спецприемников правозащитники обращают внимание на рацион питания, материально-бытовое обеспечение, медицинское обслуживание. К примеру, у дежурного должна быть аптечка на случай недомогания задержанных. Все должно соответствовать стандартам, лекарственные средства должны иметь актуальный срок годности.

Ринат Альчинбаев, старший инспектор ДП СКО:



— В Департаменте полиции СКО функционирует 14 специальных учреждений: 12 изоляторов временного содержания, 1 приемник-распределитель и 1 специальный приемник. За истекший период 2021 года представители НПМ посетили 6 спецучреждений, это изоляторы временного содержания районных отделов полиции.

Канат Айтбаев, первый заместитель начальника ДП СКО:



— Должно быть доверие, которое мы укрепляем вместе с вами. Взаимодействие с правозащитными организациями в конечном итоге, конечно же, способствуют реализации одной из важных задач по соблюдению прав человека.

Гюзель Закария