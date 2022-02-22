Более 300 ковид-инфицированных лечатся в стационарах СКО

Около 100 ковид-инфицированных за сутки. Как болезнь себя поведёт, покажет лишь время. Кто-то с вирусом справляется самостоятельно, не выходя из дома, кому-то и вовсе без врачебной помощи не обойтись. К последнему, как показала практика, обычно прибегают пациенты, у которых отсутствует паспорт вакцинации. Таковые в инфекционном отделении многопрофильной городской больницы № 3 находятся в крайне тяжёлом состоянии — на искусственной вентиляции лёгких.

Екатерина Царёва, врач палаты интенсивной терапии инфекционного отделения многопрофильной городской больницы:



— В нашем отделении с начала пандемии пролечили более 4 тысяч пациентов. На данный момент в отделении находятся 47 пациентов, из них 6 пациентов находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Пять из них находятся на искусственной вентиляции лёгких. В палате интенсивной терапии находятся 9 пациентов. Состояние у них тяжёлое, обусловлено дыхательной недостаточностью и сопутствующими заболеваниями.

Состояние оставшихся пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Сегодня в области более 300 заболевших находятся на лечении в стационарах. По сравнению с прошлой неделей число госпитализаций уменьшилось на 4 %. Но, расслабляться, по словам врачей, пока не стоит. Статистика заболевших коронавирусом ведёт себя волнообразно. Если сейчас отмечается небольшой спад, то уже через несколько дней кривая заражённых может поползти вверх. Влияет на рост инфицированных и мутация вируса, потому единственным выходом из такого замкнутого круга медики называют вакцинацию.

Екатерина Царёва, врач палаты интенсивной терапии инфекционного отделения многопрофильной городской больницы:



— Вакцинация на данный момент- это самый эффективный, безопасный и единственный метод, при нашей пандемии. При вакцинации у нас образуются антитела в организме и адаптивный иммунитет. Он образуется у каждого человека, который прививается. Это безопасно и эффективно.



На сегодня полный курс вакцинации прошли более 280 тысяч североказахстанцев. Третью дозу антиковидного препарата получили 86 тысяч человек.

Жанель Бисенбаева