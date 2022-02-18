Акция «Требуй чек!» от департамента госдоходов СКО

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «WIPON CASHBACK» с АррStore и Playmarket. При невыдаче клиенту магазина чека или отказе приема оплаты по платежным картам он может обратиться в управление госдоходов.

Наталья Позднякова, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:



— Каждый гражданин может отправить сообщение с приложением видеоматериала и указанием места нахождения объекта или считать информацию о предпринимателе с QR-кода, размещенного в кассовой зоне. Все направленные обращения рассматриваются органами госдоходов.

Если данное сообщение подтвердится, индивидуального предпринимателя привлекут к административной ответственности. Нарушивших дважды ожидает штраф в размере 15 МРП. При добровольной оплате в течение 10 дней эта сумма уменьшается на 50%. Обратившийся получает 1000 тенге на баланс телефона.

Наталья Позднякова, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:



— Департамент госдоходов по СКО призывает всех граждан РК выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость в отношении налогоплательщиков, скрывающих свои доходы, путем невыдачи чеков ККМ и активно участвовать в проекте «Гражданский контроль — требуй чек.



За 2020 год в ведомство поступило более 1300 обращений, из которых 789 подтвердились. 195 обращений с октября прошлого года. Вознаграждения получили на сумму 175, 5 тысяч тенге.

Диана Салихова