COVID-19: за сутки положительный ПЦР получили 117 североказахстанцев

117 североказахстанцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Антилидером по-прежнему остаётся Петропавловск — 41 новый случай заражения. В районах Магжана Жумабаева и Кызылжарском выявили 11 ковид-инфицированных. Что касается эпидобстановки в стране, за сутки положительный ПЦР тест получили более 1300 казахстанцев. Наибольшее количество заражённых в южной столице — 430. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания населения. По состоянию на 17 февраля, полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 903 тысячи человек. 280,5 тысяч из них — жители СК.

Алишер Ашимов