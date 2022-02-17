COVID-19: за сутки положительный ПЦР получили 117 североказахстанцев

Здравоохранение

22:50 17 Февраля 2022

117 североказахстанцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Антилидером по-прежнему остаётся Петропавловск — 41 новый случай заражения. В районах Магжана Жумабаева и Кызылжарском выявили 11 ковид-инфицированных. Что касается эпидобстановки в стране, за сутки положительный ПЦР тест получили более 1300 казахстанцев. Наибольшее количество заражённых в южной столице — 430. Между тем, в стране продолжается прививочная кампания населения. По состоянию на 17 февраля, полный курс иммунизации прошли 8 миллионов 903 тысячи человек. 280,5 тысяч из них — жители СК.

Алишер Ашимов

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