Соблюдают ли североказахстанцы правила профилактики covid-19

В пунктах вакцинации прививают тремя препаратами: «Спутник V», «VerаCell» и отечественным «KazVac». Конечно, на иммунизацию в ТРЦ сейчас приходит не так много людей, как в начале вакцинации населения. Но и такие имеются. В день приходит примерно 12 человек.

Кирилл Успенский — фельдшер городской поликлиники №1:



— В будние дни чаще всего люди приходят в понедельник. Примерно 20-30 человек. Мы работаем с 11 утра и до 19.00 вечера. Доброволец заполняет бланк согласия, чтобы поставить вакцину. Ему дается выбор. Далее человек подходит к фельдшеру. Я провожу полный медосмотр: измеряю температуру, провожу опрос. Далее человека вводят в список вакцинируемых и ему вводят инъекцию.

Проверяют наличие прививок против covid-19 и на входе в торговый центр. Каждый входящий показывает охраннику свой статус в «Ashyq». Бывает, ловят и нарушителей с «красным» статусом. Таких на памяти службы безопасности было порядка 10 человек.

Чтобы уменьшить риск заболевания, врачи настаивают придерживаться нескольких простых правил: обрабатывать руки антисептиком, носить маски и сохранять социальную дистанцию. Соблюдают ли наставления врачей североказахстанцы?

— Да, в масках обязательно, «Ashyq», все как положено, соблюдаем дистанцию, , чтобы безопасно было всем. А так мы все вакцинированы. Соблюдаем, все вроде нормально.



— Мы всегда соблюдаем все меры предосторожности. Это и ношение масок, и дезинфекция рук,потому что угроза всё ещё остаётся.



— У нас всегда с собой антисептик, мы надеваем маски. Не защитишь себя сам, то никто о тебе так не позаботится. Антисептик у меня всегда в сумке, маска тоже все время с собой.



Диана Салихова