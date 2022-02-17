Порядка 170 выпускникам аннулировали результаты ЕНТ

168-ми выпускникам аннулировали результаты ЕНТ из-за попытки списать во время сдачи комплексного тестирования, а 63-х абитуриентов и вовсе не допустили к сдаче. С 25 января в Казахстане проходит первое платное ЕНТ. Заявку для участия в зимнем этапе подали более 103 тысяч человек. Из них 95% — это выпускники текущего года, остальные — студенты первых курсов, которых условно зачислили в вузы.

Тестирование проводится по принципу «1 компьютер — 2 камеры — 1 тестируемый». На рабочем месте поступающего для обеспечения прозрачности процесса помимо основной камеры установлена дополнительная фронтальная веб-камера. Она позволяет провести идентификацию личности, тем самым исключая подмену лиц во время сдачи тестов. Обмануть систему безопасности — бесполезная авантюра, считают в Национальном центре тестирования.

Руслан Емелбаев, директор Национального центра тестирования:



— Сегодня ЕНТ сдали около 69 тысяч человек. 77% участников сдавали его на государственном языке, остальная часть — на русском. 186 поступающих пожелали пройти тестирование на английском. Отмечу, что мы провели предварительные подсчёты результатов. Так, 68% прошедших через тестирование набрали достаточный порог в 50 баллов.

Гюзель Закария