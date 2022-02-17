Необычный урок для учащихся начальных классов провели в средней школе №7

Дети/молодежь

22:51 17 Февраля 2022

Рассказали о правилах ПДД, обучили жестам регулировщика и даже разрешили посидеть в служебном авто. Занятие, о котором мечтали, может и не все, но многие младшеклассники. В патрульках ребят ознакомили с функционалом проблесковых маяков и сигнального громкоговорящего устройства. Попробовать себя в роли полицейского смог каждый школьник.

Проводят встречи, разъясняют детям и их родителям о необходимости строгого соблюдения всех правил. Работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма стражи порядка усилили с 14 февраля.

Эльмира Абушева, начальник отделения ювенальной полиции УП г.Петропавловска:

 

— В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дорогах», которое проходит с 14 по 23 января на базе СШ № 7, было проведено мероприятие с участием ЮИД, которые показали ученикам младших классов основные моменты из ПДД. Сотрудники ювенальной полиции показали видеоролики, провели поучительные игры о том, как вести себя на дорогах. Также детей ознакомили с работой патрульной автомашины. Дети очень довольны. Такие мероприятия мы будем продолжать регулярно.

За три дня на дорогах области полицейские выявили 500 различных нарушений правил дорожного движения. 16% из них связаны с переходом проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал. Были нарушения и со стороны самих водителей. 19 человек не уступили пешеходам на положенном им перекрёстке. Также полицейские выявили ряд фактов перевозки детей без специального кресла.

Жанель Бисенбаева

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