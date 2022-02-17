«Клиническая картина разворачивается очень быстро», — врач-ординатор инфекционного отделения КВИ

Мария Безус работает в инфекционном отделении с июля 2020 года. Эпидемиологическая картина менялась на её глазах. Если раньше симптомы COVID-19 проявлялись медленно, то сейчас коронавирус захватывает весь организм за ужасающе короткие сроки.

Мария Безус, врач-ординатор инфекционного отделения КВИ модульной инфекционной больницы:



— Сама клиническая картина разворачивается очень быстро, и часто пациенты поступают в крайне тяжёлом сосотоянии. Если пропустить вот это терапевтическое окно, когда мы можем регулировать течение заболевания, то нам очень тяжело бороться. Часто страдают почки, печень. Чего мы раньше так не замечали, то есть сейчас в гипоксию уходят все органы и системы. Поэтому настоятельно призываю к своевременному обращению за скорой медицинской помощью.

На данный момент в модульной инфекционной больнице из 200 коек заняты 97. В среднем за сутки сюда прибывают от 7 до 20 человек. С начала этого года поступило 372 больных. Из них вакцинированных — 170 человек. Из 10, находящихся в реанимации, привит лишь один.

Мария Безус, врач-ординатор инфекционного отделения КВИ модульной инфекционной больницы:



— Мы замечаем, что вакцинированные люди в более легкой форме все-таки переносят коронавируную инфекцию, даже несмотря на то, что сейчас перекрестные штаммы есть. Нет массивного процесса в легких по сравнению с непривитыми.

Строгий постельный режим, амбулаторное лечение, поэтапная реабилитация. В стационаре пациентам положена дыхательная гимнастика, кардиотренировки. Всё зависит от степени тяжести заболевания. А чтобы закрепить результат, переболевшему нужно ограничить контакты на месяц, говорит врач, и соблюдать рекомендации.

Мария Безус, врач-ординатор инфекционного отделения КВИ модульной инфекционной больницы:



— Человек когда на раннем этапе вышел из стационара, во-первых ему нужно минимизировать контакты. Он может прийти с одним штаммом, может обсеминиться уже другим штаммом через пару дней и утяжелить свое состояние.

После выписки нужно наблюдаться у участкового терапевта, через 3 месяца обязательно сделать КТ легких, если было сильное поражение. При симптомах COVID-19 вызывайте скорую помощь или приходите в больницу. Если показаний для госпитализации не обнаружат, врачи выдают специальные памятки для амбулаторного лечения.

Анастасия Кузнецова