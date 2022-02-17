83% жителей района М.Жумабаева прошли вакцинацию

56-летняя жительница Булаево Калия Каржауова пришла в районную больницу, чтобы получить свой третий «укол здоровья». Первые два женщина поставила летом, тогда из предложенных вакцин выбрала «Hayat-Vax». Перенесла без побочных симптомов. Сельчанка надеется, что после китайского укола «Vero Cell» тоже будет чувствовать себя хорошо.

Калия Каржауова, жительница г.Булаево, район М.Жумабаева:



— Мои коллеги на работе тоже все вакцинированы и ревакцинированы. В силу требования времени, чтобы не болеть, чтобы защитить себя и своих родственников, семью. Супруг мой все три получил, а дети третью ещё не получали, два раза вакцинированы.

Дети от 12 до 17 лет включительно, а ещё беременные и кормящие женщины прививаются вакциной американского производства. В больницу района М.Жумабаева она поступила в ноябре. Всего сейчас вакциной «Pfizer» привиты 800 человек. В основном это школьники.

Анастасия Ерёмушкина, жительница г.Булаево, район М. Жумабаева:



-После первой прививки я сама же нарушила, пошла на лыжи в этот день, хотя знала, что не надо было. Потом у меня поднялась температура, а потом всё хорошо стало. По своему желанию пошла прививаться, с родителями договорилась, они согласие дали, и я прививаюсь уже второй раз.

Кампания по вакцинации в больнице проходит уже больше года. За это время оба компонента вакцины получили 83% жителей района Магжана Жумабаева. Это около 15 тыс человек. Ещё 5 тысяч прошли ревакцинацию против коронавируса. В основном это сделали медики, сотрудники правоохранительных органов. А как в районе обстоят дела с вакцинацией людей преклонных лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания?

Сергей Юрченко, заместитель директора по ПМСП ЦРБ района М.Жумабаева:



— Ситуация по вакцинации по последним данным около 70% у нас вакцинированы, немножко меньше получается. За этим тоже статистику мы ведём. По ним в основном мы рекомендуем и разрешена «Pfizer» для лиц старше 60 лет, имелся в небольшом количестве «Спутник-lite». Очень хорошо с ним шла компания. В принципе переносят все очень хорошо, легко. Титр антител достаточно высокий.

В районной больнице работают 6 прививочных бригад, 4 из которых — выездные. Они обслуживают население сёл. Здесь открыто говорят о том, что им не хватает медицинских кадров. Если бы специалистов было достаточно, то кампания по вакцинации и ревакцинации в районе Магжана Жумабаева проходила бы быстрее и качественнее.

Дарья Пышмынцева