25 фактов наркопреступности выявили полицейские в 2022 году

В 2021-м году полицейские выявили 210 фактов наркопреступлений, изъяли более 400 наркотических средств. На учете в наркологическом центре состоят 554 человека.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:



— В прошлом году пресекли деятельность 8-ми нарколабораторий, в том числе 4-х по производству синтетических наркотиков и 4-х фитонарколабораторий. Хотелось бы привести такой пример, в прошлом году нами была пресечена деятельность организованной преступной группой. Они под видом выпуска производства бытовой химии открыли ТОО в Алматы, взяли лицензию на поставку прекурсоров, которые заказывали из РФ, а потом перенаправляли в нашу область .



Для этих целей наркодилеры купили дом в Жамбылском районе, где создали все необходимые условия для реализации наркотиков. Но, такой бизнес у них продолжался недолго. В рамках спецоперации четырёх привлекли к уголовной ответственности, полицейские изъяли более 3-х килограммов синтетики. Организаторов лишили свободы сроком от 11 до 16 лет.

Жандос Басыбаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:



— Хотелось бы отметить, что ужесточилось наказание за сбыт наркотических средств. На сегодня срок лишения за сбыт составляет от 10 до 20 лет. К сожалению, таких прецедентов очень много. В 2021-м нами привлечено 120 человек. Из них в возрасте от 16 до 25 лет — 42 человека. Практически мы приближаемся к такой цифре, что в большинстве случаев это молодёжь.

Особое внимание по-прежнему — профилактической работе с населением. По этой линии стражи порядка проводят различные акции, разъяснительные беседы со школьниками, реализуют проекты антинаркотической направленности.

Алишер Ашимов