Как избежать тепловых потерь, рассказали в ТОО «Петропавловские тепловые сети»

На этом участке по ул. Набережной энергетики утепляют сети. Такая процедура поможет избежать тепловые потери. На трубы наносят скорлупу из пенополиуретанового утеплителя, а сверху покрывают оцинкованным профлистом. Знак качества такой работы — нетающий снег. На трубах, требующих восстановления, он обычно испаряется.

Виталий Холоша, главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети:



— На этом участке задействовано 4 человека, из них 1 -мастер. Труба эксплуатировалась с 70-х годов прошлого века и восстановления теплоизоляции давно требовала. Но, вышли мы на восстановление этого участка постепенно, начиная с северной части города: ул.Назарбаева, ул. Юбилейной. В этом году мы пришли на этот участок, протяженность которого более 150 м.



Выполняют работы за счет тарифных средств. В этом году изолируют 4 километра сетей. Но, специалисты отмечают, не все тепловые магистрали принадлежат товариществу. Таких по городу насчитывается 170 км. По ул. Шажимбаева, например, жители частных и многоквартирных домов страдают из-за тепловых потерь. Хотя, если бы восстановили за свой или счет КСК 40 метров трубы, то и в квартирах было бы теплей, и платили бы по счетам меньше.

Виталий Холоша, главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети:



— Заявление на перерасчёт подать можно через центр обслуживания потребителей, но, прежде чем его подать, потребитель должен произвести тепловую изоляцию на оголенном участке. Сотрудник энергопередающей организации придет, зафиксирует это состояние, заполнит формуляр и сделает перерасчёт.



Только за январь в ТОО «Петропавловские тепловые сети» утеплили 700 метров труб, это почти 25% заложенного плана. Стоит отметить, в 2021-ом они его перевыполнили. Вместо 4-х восстановили 5 километров.

Гюзель Закария