ТОО «Зерттеу СК» выступает за конкуренцию на строительном рынке

Дарья Пышмынцева, корреспондент:



-17 миллионов квадратных метров жилья было построено в Казахстане в прошлом году. Беспрецедентную цифру, к которой есть много вопросов, Касым-Жомарт Токаев озвучил во время расширенного заседания правительства. Там же Президент заострил внимание на серьёзной проблеме. Сегодня во многих городах страны темпы строительства не поспевают за инженерной инфраструктурой.

Евгений Махиня, директор ТОО «Зерттеу СК»:



— Это действительно проблема имеет место быть. Но, как нас заверило руководство «Севказэнерго», они будут модернизировать нашу Петропавловскую ТЭЦ-2 и мощностей должно будет хватать на все микрорайоны.

Пока же их нужно больше, чем может дать Петропавловская ТЭЦ-2, считает Евгений Махиня. Стоило городу начать активнее расти вверх, как зимой на предприятии одна за другой начали происходить аварии. Во время расширенного заседания правительства Президент ясно дал понять, что отныне жильё должно возводиться только на землях с соответствующей инженерной и социальной инфраструктурой. Это уменьшает шансы на ошибки монополистов и местных властей. Следом глава государства озвучил ещё ряд поручений.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Прошу правительство совместно с агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендер, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те «субсубподрядным» компаиям хорошо известны, поэтому не буду останавливаться на этом.

Евгений Махиня, директор ТОО «Зерттеу СК»:



— Необходимо больше строить заводов, собственные производства, чтобы иметь здоровую конкуренцию. Это нормально. Сейчас некоторые материалы мы вынуждены, конечно, завозить из близлежащих стран. Нашей компанией в этом году произведён запуск по производству железобетонных изделий.

Мощность производства Евгений Махиня решил пока оставить в секрете. Напомню, ТОО «Зерттеу СК» на строительном рынке региона с 2013 года. Сейчас компания, в которой трудятся 113 человек, возводит 6 многоэтажек.

Дарья Пышмынцева